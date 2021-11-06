Руководители религиозных конфессий Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Для нас, руководителей религиозных конфессий в Азербайджане, честь сердечно поздравить Ваше превосходительство - всемирно известного победоносного политического лидера с Днем Победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне. Да ниспошлет Вам Всевышний успехов в Вашей неоценимой деятельности во имя азербайджанского народа и государства.

Уважаемый господин Президент, наш народ испытывает радость самого грандиозного праздника в своей истории, гордится Победой в Отечественной войне. Как личность, вписавшая в мировую историю победу азербайджанского народа в его справедливой борьбе как День Победы, Вы, Ваше превосходительство, больше всех заслуживаете радости и чести этого праздника. Увенчавшаяся Победой Отечественная война, которой Вы, как Верховный главнокомандующий, руководили для восстановления исторической справедливости - освобождения исконных азербайджанских земель от оккупации, олицетворяет веру в торжество правды и справедливости. Основанная на глубоком интеллекте и железной логике активная политика, которую Вы, как победоносный полководец, полагающийся на силу азербайджанской армии, несокрушимую солидарность и волю азербайджанского народа, единство государства и народа, проводите в мировом масштабе, обеспечила победу правого дела Азербайджана. С помощью Всевышнего, благодаря решительности руководителя нашего государства, отваге нашей армии государственный флаг Азербайджана развевается в свободном Карабахе, с минаретов мечетей возвышаются звуки азана, наши священные храмы вызволены из плена.

Уважаемый господин Президент, мы, руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий, гордимся тем, что автором славной Победы, подарившей всем гражданам нашей страны, независимо от языка и вероисповедания, незабываемые мгновения гордости, является выдающийся сын азербайджанского народа, наш мудрый и решительный глава государства Его превосходительство Ильхам Алиев. Этот благословенный праздник дает нам возможность еще раз выразить Вам глубокую благодарность и признательность всех верующих Азербайджана. Под Вашим руководством Азербайджан, приверженный мультикультуральным, общечеловеческим ценностям, одержал победу над Арменией, оправдывающей проявления моноэтничности, фашизма и вандализма. Как бы ни было тяжело видеть горькие последствия армянского вандализма на азербайджанских землях - варварски разрушенные города и села, Ваша воля и деятельность, связанные с широкомасштабной созидательной работой, проводимой Вами вместе с Первым вице-президентом нашей страны Мехрибан ханым Алиевой для скорейшего восстановления данных территорий, строительства и реставрации божьих домов, храмов и мест поклонения, безгранично радуют нас. Благодаря Вашей твердой политической воле карабахские земли Азербайджана радуют нас новым великолепным обликом, грандиозными инфраструктурными проектами, благоустроенными городами и селами, международными аэропортами. Все это было создано за короткий период. Верующие Азербайджана высоко оценивают работу, проводимую Вами во имя народа, с надеждой смотрят в будущее благодаря милости Всевышнего и руководству главы государства, всегда поддерживают политический курс Вашего превосходительства, обеспечивающий процветание и прогресс Азербайджана, и неоценимую деятельность Вашего соратника - Мехрибан ханым Алиевой, прилагающей большие усилия вместе с Вами. Мы, руководители религиозных конфессий, от имени представляемых нами общин выражаем Вам глубокую признательность за заслуживающую одобрения деятельность в стране и на международной арене, практические шаги, направленные на обеспечение высокого уровня религиозно-государственных отношений в Азербайджане, да благословит Всевышний все Ваши деяния.

Уважаемый господин Президент, от имени верующих страны еще раз сердечно поздравляем Вас с праздником Победы. Желаем Вам и Вашей семье здоровья, счастья, успехов в Вашей почетной деятельности. Пусть этот праздник Победы, первая годовщина великой Победы положат начало новым достижениям и успехам нашего государства и народа в регионе и мире! Да поможет Вам Всевышний, да одарит Он своим милосердием азербайджанский народ и государство, да хранит Он Азербайджан и весь земной шар!

Аминь!

С уважением,

Шеух уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

председатель Управления мусульман Кавказа,

Мелих Евдаев

руководитель Общины горских евреев в Азербайджане,

архимандрит Алексий Никаноров

секретарь Управления Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви,

епископ Владимир Фекете

апостольский префект Римской католической церкви в Азербайджане,

Александр Шаровский

руководитель Общины европейских евреев в Баку,

Роберт Мобили

председатель Албано-удинской христианской религиозной общины".