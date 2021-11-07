Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага в городе Шуша

7 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди ознакомились с восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага.

Новость обновляется