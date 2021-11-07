Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Шушинской районной центральной больницы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Шушинской районной центральной больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

1. В целях проектирования и строительства в Шушинском районе центральной больницы на 90 коек из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить министерству здравоохранения Азербайджанской Республики первоначально 500,0 (пятьсот) тысячи манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики поручается обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.