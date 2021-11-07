Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, побывали на Джыдыр дюзю

7 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, побывали на Джыдыр дюзю.

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