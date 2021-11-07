https://news.day.az/officialchronicle/1400880.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, побывали на Джыдыр дюзю
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, побывали на Джыдыр дюзю
7 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, побывали на Джыдыр дюзю.
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