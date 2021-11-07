Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Шушинской телерадиовещательной станции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Шушинской телерадиовещательной станции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
1. В целях проектирования и строительства Шушинской телерадиовещательной станции из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики первоначально 200,0 (двести) тысяч манатов.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
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