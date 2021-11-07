https://news.day.az/officialchronicle/1400922.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть твоя дорога всегда будет открытой и светлой, родной Азербайджан! - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть твоя дорога всегда будет открытой и светлой, родной Азербайджан! - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится:
"Пусть твоя дорога всегда будет открытой и светлой, родной Азербайджан!".
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