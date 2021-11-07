Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть твоя дорога всегда будет открытой и светлой, родной Азербайджан!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится:

"Пусть твоя дорога всегда будет открытой и светлой, родной Азербайджан!".