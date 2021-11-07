Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Дня Победы Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az.

На опубликованной фотографии изображен освобожденный от армянской оккупации город Шуша, а также символ нашей Победы, цветок Харыбюльбюль.