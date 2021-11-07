https://news.day.az/officialchronicle/1400935.html Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az.
На опубликованной фотографии изображен освобожденный от армянской оккупации город Шуша, а также символ нашей Победы, цветок Харыбюльбюль.
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