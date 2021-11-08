Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими в городе Шуша

8 ноября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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