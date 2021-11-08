Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Тюркского совета и от себя лично сердечно поздравляю азербайджанский народ, армию и Ваше превосходительство как Победоносного Верховного главнокомандующего с национальным праздником - 8 Ноября - Днем Победы, передаю наилучшие пожелания.

Эта славная Победа, способствовав укреплению национального самосознания и солидарности не только в братском Азербайджане, но и во всем тюркском мире, открыла новые горизонты для дальнейшего углубления нашего сотрудничества.

Новая политическая реальность и условия, созданные Вашим превосходительством с восстановлением признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджанской Республики, также придадут импульс стабильности, всестороннему сотрудничеству и поступательному развитию в нашем регионе.

Особо хочу подчеркнуть, что на Туркестанском саммите 31 марта этого года государства-члены, еще раз единодушно приветствовав освобождение азербайджанских земель от оккупации, выразили солидарность с Правительством и народом Азербайджана в усилиях, направленных на восстановление, реконструкцию и реинтеграцию территорий, подвергшихся воздействию конфликта.

Еще раз хочу выразить уверенность в том, что транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты, которые будут реализованы благодаря лидерству и решительности Вашего превосходительства в соединяющем тюркский мир Зангезурском коридоре, внесут важный вклад в развитие экономик всех стран региона во главе с нашими государствами, в укрепление мира и стабильности.

С глубоким почтением отдавая дань памяти отважных азербайджанских солдат, ставших шехидами, еще раз поздравляю Ваше превосходительство с праздником Победы, желаю всему народу Азербайджана мира, благосостояния и прогресса", - говорится в письме.