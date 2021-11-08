Президент Ильхам Алиев: Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем Победы

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечетях Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага и Саатлы в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

7 ноября 17:28, Официальная хроника 11 764