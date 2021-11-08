Президент Ильхам Алиев: Армения придумывала мифологию о "непобедимой армянской армии", и где теперь эта непобедимая армия?

Армения придумывала мифологию о "непобедимой армянской армии", и где теперь эта непобедимая армия?

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

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