https://news.day.az/officialchronicle/1401233.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром - ФОТО
8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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