https://news.day.az/officialchronicle/1401236.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с шествия по случаю Дня Победы в Баку - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с шествия по случаю Дня Победы в Баку - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с шествия по случаю Дня Победы в Баку.
Как передает Day.Az, фотографии сопровождаются хэштегом #ZəfərGünü.
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