Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с шествия по случаю Дня Победы в Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с шествия по случаю Дня Победы в Баку.

Как передает Day.Az, фотографии сопровождаются хэштегом #ZəfərGünü.