https://news.day.az/officialchronicle/1401245.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Беларуси
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Беларуси
8 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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