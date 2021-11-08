Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Беларуси

8 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется