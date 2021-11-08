Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с Днем Победы, передал братскому народу Азербайджана пожелания мира, благополучия и процветания. Президент Турции пожелал упокоения душ шехидов, погибших в Отечественной войне.

Глава нашего государства поблагодарил Президента Турции за проявленное внимание и поздравление.

Еще раз высоко оценив поддержку Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в завоевании этой Победы, Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что именно решительная позиция и заявления Президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Все это стало большой моральной поддержкой нашему народу и Армии.

Глава государства отметил, что недавний визит Президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы стал еще одним проявлением азербайджано-турецкого братства.

Главы государств подчеркнули, что Победа стала очередной яркой страницей азербайджано-турецкого братства и единства.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах, Азербайджан и Турция всегда будут рядом друг с другом.