Генеральный секретарь ГУАМ поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю первой годовщины исторической Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени Секретариата Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ и лично от себя искренне поздравляю Вас и в Вашем лице народ Азербайджана с первой годовщиной исторической Победы, приведшей к освобождению Вооруженными силами Азербайджанской Республики под Вашим руководством оккупированных территорий страны.

44-дневная Отечественная война продемонстрировала всему миру мощь Вооруженных сил Азербайджана, нерушимое единство, непоколебимую волю и решимость народа и его лидера. Сегодня, когда отмечается годовщина славной Победы, мы вместе с народом Азербайджана выражаем свое уважение его героям, чтим память храбрых бойцов, отдавших свою жизнь за Родину.

Эта Победа, являющаяся торжеством исторической справедливости, - сильный месседж международному сообществу. После безрезультатных и бесполезных усилий международного посредничества по урегулированию конфликта, продолжавшихся на протяжении десятилетий, Азербайджан предпринял решительные и эффективные шаги в ответ на бесконечные провокации, предпочел в одностороннем порядке выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся территориальной целостности страны, и восстановить нормы и принципы международного права.

Мы расцениваем эту Победу и как историческое событие, которое изменило геополитическую и экономическую панораму Черноморского и Каспийского регионов, привело к коренным преобразованиям и развитию, которые еще больше повысили их стратегическое значение. Стремительное восстановление освобожденных земель, интеграция этих территорий в национальную экономику, а также планируемые к реализации региональные проекты и инициативы, несомненно, внесут вклад в инклюзивное сотрудничество стран региона, более тесную его интеграцию в глобальную экономику и обеспечение развития в целом. Эта Победа положила начало новой эре, которая может принести долгожданный мир, стабильность и прогресс в регион, находившийся в условиях войны.

Мы, как региональная организация, объединяющая дружественные народы и стратегических партнеров, заинтересованы в присоединении к региональным проектам и инициативам, которые превратят эту важную географическую территорию в неотъемлемую часть более широких международных отношений и архитектуры безопасности, и готовы поддержать их.

Ваше превосходительство,

Разрешите, по случаю этого знаменательного Дня Победы пожелать Вам новых успехов в реализации планов и идей, направленных на восстановление и развитие освобожденных земель, а народу Азербайджана - мира, развития и процветания", - говорится в поздравлении.