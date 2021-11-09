https://news.day.az/officialchronicle/1401443.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"09.11.2021. Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики!"
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