Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"09.11.2021. Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики!"