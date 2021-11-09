Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы

9 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется