Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турецкую Республику

11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турецкую Республику для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Ататюрк, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.