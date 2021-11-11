https://news.day.az/officialchronicle/1402593.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турецкую Республику - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турецкую Республику - ФОТО
11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турецкую Республику для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Ататюрк, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
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