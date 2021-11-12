Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, публикация размещена с хештэгом "#12noyabr".