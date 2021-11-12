https://news.day.az/officialchronicle/1403037.html Президент Ильхам Алиев: Я очень надеюсь, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств выполнит все поставленные задачи
Президент Ильхам Алиев: Я очень надеюсь, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств выполнит все поставленные задачи
Я очень надеюсь, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств выполнит все поставленные задачи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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