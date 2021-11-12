https://news.day.az/officialchronicle/1403039.html Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку в восстановлении Восточного Зангезура и Карабаха мы по-прежнему получаем от братской Турции
Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку в восстановлении Восточного Зангезура и Карабаха мы по-прежнему получаем от братской Турции
Самую большую поддержку в восстановлении Восточного Зангезура и Карабаха мы по-прежнему получаем от братской Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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