Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку в восстановлении Восточного Зангезура и Карабаха мы по-прежнему получаем от братской Турции

Самую большую поддержку в восстановлении Восточного Зангезура и Карабаха мы по-прежнему получаем от братской Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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