https://news.day.az/officialchronicle/1403041.html Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно поймет, что территориальные претензии к какой-либо стране не принесут им пользы и чести
Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно поймет, что территориальные претензии к какой-либо стране не принесут им пользы и чести
Армения рано или поздно поймет, что территориальные претензии к какой-либо стране не принесут им пользы и чести.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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