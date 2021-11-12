Президент Ильхам Алиев: В Физулинском районе за счет средств бюджета Узбекистана будет построена большая школа

В Физулинском районе за счет средств бюджета Узбекистана будет построена большая школа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства сказал: "Хочу выразить глубокую признательность Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. По его личной инициативе за счет средств бюджета Узбекистана в Физулинском районе будет построена большая школа. Нам представили проект школы. Это очередной шаг солидарности, дружбы, братства, и азербайджанский народ очень ценит это".