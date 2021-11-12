Президент Ильхам Алиев: В период председательства в Тюркском совете Азербайджан приложил большие усилия для объединения тюркского мира

Азербайджан в период двухлетнего председательства приложил большие усилия для объединения тюркского мира. Было проведено много мероприятий. Считаю, что сейчас мы шагаем в будущее более сплоченными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Сегодняшний саммит имеет большое историческое значение. Прежде всего потому, что мы превращаем наш Совет в организацию, и у этой организации большое будущее. Потому что в основе ее находятся естественные союзники, и история, и культура, и наши традиции, и наши обычаи диктуют это единство. В то же время в нынешнем мире каждый месяц, каждый год возникают угрозы, и, к сожалению, ведущие страны мира не могут предпринимать правильных шагов против этих угроз. Я уверен, что значение Организации тюркских государств и дальше будет расти не только для наших стран, народов, но и для всего мира", - отметил глава государства.