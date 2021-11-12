Президент Ильхам Алиев принял участие на приеме в честь глав государств и правительств Совета сотрудничества тюркоязычных государств

12 ноября в Стамбуле состоялся официальный прием от имени Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в честь глав государств и правительств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на приеме.