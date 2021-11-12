https://news.day.az/officialchronicle/1403075.html Президент Ильхам Алиев принял участие на приеме в честь глав государств и правительств Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Президент Ильхам Алиев принял участие на приеме в честь глав государств и правительств Совета сотрудничества тюркоязычных государств
12 ноября в Стамбуле состоялся официальный прием от имени Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в честь глав государств и правительств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на приеме.
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