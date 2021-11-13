В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с Днем Победы

Председатель Союза общин литовских татар Адас Якубаускас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Этим письмом хочу поздравить азербайджанский народ и лично Вас, уважаемый господин Президент, с Победой, достигнутой во второй Карабахской войне. Пятнадцать лет назад, находясь в Баку, я встретил беженцев из Шуши и других оккупированных районов Азербайджана, которые рассказывали о потерях и ужасных переживаниях, связанных с незаконной оккупацией этих азербайджанских земель. Важно понимать, что люди, насильно изгнанные три десятилетия назад, смогут вернуться на освобожденные территории, восстановить разоренные земли и продолжить свою многовековую жизнь.

Желаю Азербайджану и его народу процветания и Божьего благословения", - говорится в поздравительном письме.

Председатель правления партии "Стабильность" (Stabilitatei) Латвии Алексей Росликов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент,

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю годовщины исторической Победы Азербайджана в Отечественной войне. Очень отрадно, что в регионе установились мир и стабильность.

Еще раз поздравляю Вас. Карабах - это Азербайджан!", - говорится в поздравлении.

Председатель Партии Закер Бангладеш Мостафа Амир Файсал направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени Партии Закер Бангладеш и от себя лично передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 8 Ноября - Дня Победы. Уверен, что под Вашим дальновидным и мудрым руководством Партия "Ени Азербайджан" и Азербайджан всегда будут идти по пути развития, Ваша страна и дальше будет жить в условиях прогресса и мира.

Между народами Азербайджана и Бангладеш существуют многолетние дружеские отношения. Надеюсь, что эти отношения будут расширяться и в предстоящие годы еще больше обогатятся, во всех странах нашего региона, расположенного на Азиатском континенте, совместными усилиями Азербайджана и Бангладеш всегда будут поощряться мир и прогресс.

Уверен, что Партия "Ени Азербайджан" и Партия Закер Бангладеш наладят хорошее сотрудничество, которое послужит развитию отношений между нашими странами и народами.

Желаю Вам крепкого здоровья, Партии "Ени Азербайджан" - успехов, Вашей стране и народу - мира и процветания", - говорится в письме.