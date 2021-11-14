Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Расима Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной заслуженного архитектора Расима Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 13 ноября 2021 года на 88-м году жизни скончался известный представитель современной азербайджанской архитектурной школы, лауреат Государственной премии, заслуженный архитектор Расим Гасан оглу Алиев.

Расим Алиев родился 16 июля 1934 года в городе Гянджа. В 1958-м году он окончил Азербайджанский политехнический институт по специальности "Архитектура".

Получив высшее образование, Расим Алиев в 1958-1965 годах работал в Институте "Азгоспроект". В 1965-1974 годах он занимал должность первого заместителя главного архитектора, а в 1974-1988 годах - главного архитектора города Баку, одновременно в 1980-1988 годах был секретарем Союза архитекторов Азербайджана.

Посвятивший свою жизнь созидательной работе, Расим Алиев внес достойный вклад в развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Азербайджане. Он является автором многочисленных проектов по планированию и застройке Баку, а также других городов республики. План регенерации Ичеришехер также был подготовлен под его непосредственным руководством. Расим Алиев, руководивший работой по проектированию ряда объектов в масштабах страны, благодаря своему высокому профессионализму, инициативности и трудолюбию осуществлял заслуживающую одобрения деятельность по успешной реализации этих проектов.

Ему принадлежат неоценимые заслуги в подготовке проектов Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева и Нахчыванского аэропорта, нескольких станций Бакинского метрополитена, многих зданий, жилых массивов и основных парков, определяющих облик города Баку, а также центральных площадей и дворцов культуры, мемориальных памятников в столице и других городах. Все спроектированные мастером образцы архитектуры характеризуются своей интересной объемно-пространственной композицией и монументальностью. Своим богатым наследием Расим Алиев сыграл важную роль в формировании художественно-эстетического вкуса и становлении профессионализма молодого поколения архитекторов.

Заслуги Расима Алиева в развитии архитектуры в нашей стране и его многолетняя плодотворная деятельность в области градостроительства получили высокую оценку. В 1979 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный архитектор", в 1982 году - Государственной премии, в 2000 году был награжден одной из высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики - орденом "Шохрат", в 2009 году - орденом "Шараф" и в 2014 году орденом "Истиглал".

Светлая память об известном архитекторе, искреннем человеке Расиме Гасан оглу Алиеве будет вечно жить в сердцах всех, кто его знал. Аллах ряхмят элясин!".

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Анар Керимов, Анар Гулиев, Омар Эльдаров, Эльбай Гасымзаде, Фархад Халилов, Фазиль Наджафов, Хафиз Амирханов.