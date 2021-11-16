Шарль Мишель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе беседы президент Шарль Мишель выразил озабоченность в связи с произошедшим на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Шарля Мишеля в связи с событиями, происходившими на границе, Президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачина, Кяльбаджара, а сегодня произошло последнее широкомасштабное нападение Армении.

Отметив, что с азербайджанской стороны имеются раненые, глава государства подчеркнул, что на провокации Армении дан адекватный ответ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.