https://news.day.az/officialchronicle/1404740.html Исполнительной власти города Баку выделено 18,8 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Исполнительной власти города Баку выделено 18,8 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября подписал распоряжение о мерах по улучшению материально-технического снабжения жилищно-коммунального хозяйства города Баку, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью обеспечения техникой коммунального назначения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Баку выделяется 18 800 000 манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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