Исполнительной власти города Баку выделено 18,8 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября подписал распоряжение о мерах по улучшению материально-технического снабжения жилищно-коммунального хозяйства города Баку, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью обеспечения техникой коммунального назначения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Баку выделяется 18 800 000 манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.