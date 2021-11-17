Президент Ильхам Алиев поздравил Султана Омана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Его величеству Хайсаму бен Тареку аль Саиду.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

Верю, что азербайджано-оманские связи будут развиваться и дальше, наше сотрудничество в рамках международных институтов, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, будет расширяться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного благополучия и спокойствия", - говорится в поздравлении.