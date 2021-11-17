Керим Таиров награжден орденом "Эмек" 2-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Керима Таирова орденом "Эмек" 2-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере библиотечного дела в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.