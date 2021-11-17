https://news.day.az/officialchronicle/1404895.html Керим Таиров награжден орденом "Эмек" 2-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Керим Таиров награжден орденом "Эмек" 2-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Керима Таирова орденом "Эмек" 2-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере библиотечного дела в Азербайджане.
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