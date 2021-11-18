Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам V Общереспубликанского форума азербайджанских детей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам V Общереспубликанского форума азербайджанских детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемые участники Форума!

Дорогие дети!

Сердечно приветствую вас - участников V Общереспубликанского форума азербайджанских детей, а также всех детей нашей страны, поздравляю со Всемирным днем детей, желаю вам здоровья и счастья.

Дети - будущее общества. Формирование наших детей как высоконравственных личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение с точки зрения прогресса нашей страны. Этой цели служит также социально ориентированная политика, последовательно осуществляемая Азербайджанским государством в связи с защитой прав детей. Многие вопросы, прозвучавшие на вашем предыдущем Форуме, в полной мере отражены в "Стратегии Азербайджанской Республики относительно детей на 2020-2030 годы", направленной на комплексное обеспечение защиты прав детей.

Вы - счастливые дети, потому что родились в стране, вступившей в новый век и новое тысячелетие как независимое государство. Вы должны гордиться тем, что являетесь свидетелями славной и вызывающей гордость истории нашего народа-победителя.

Одержав Победу в Отечественной войне, Азербайджанская армия восстановила не только историческую справедливость, но и права и свободы более миллиона наших соотечественников из числа беженцев и вынужденных переселенцев, которые нарушались на протяжении более 30 лет, отомстив за наших невинных детей, ставших жертвами вражеских провокаций, продемонстрировала всему миру свою грандиозную силу и военную мощь.

Сегодня Азербайджан находится на пути динамичного развития. Наращивание с каждым годом силы и могущества нашей Родины одновременно является залогом вашей счастливой и благополучной жизни. Именно вам нынешнее поколение оставит могущественный Азербайджан. Поэтому, еще глубже осознавая возложенную на вас ответственность, вы должны усердно стараться, достойно представлять Родину. Убежден, что вы будете расти в духе азербайджанства, как духовно богатое поколение, внесете вклад в дальнейшее развитие нашей республики и достижение ею успехов.

Дорогие дети!

Ваше участие в нынешнем Форуме, в котором вы представляете всех детей Азербайджана, - это проявление большого доверия к вам. Надеюсь, что предстоящие в рамках Форума обсуждения станут началом нового этапа реализации в нашей стране государственной политики, связанной с детьми".