https://news.day.az/officialchronicle/1406067.html Президент Ильхам Алиев присвоил Дашгыну Рагимову высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса
Президент Ильхам Алиев присвоил Дашгыну Рагимову высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса
20 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении министру юстиции Нахчыванской Автономной Республики Дашгыну Идаят оглу Рагимову высшего специального звания государственного советника юстиции III класса.
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