Президент Ильхам Алиев присвоил Дашгыну Рагимову высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса

20 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении министру юстиции Нахчыванской Автономной Республики Дашгыну Идаят оглу Рагимову высшего специального звания государственного советника юстиции III класса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.