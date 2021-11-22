Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане

22 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы по материально-техническому снабжению и финансированию в связи с обеспечением деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле, а также другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

МИД Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.