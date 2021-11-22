https://news.day.az/officialchronicle/1406641.html Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства FAO - Азербайджан".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение было подписано 14 июля 2021 года в городе Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре