Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Португальской Республики в нашей стране Жайме Ван Зеллера.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол Жайме Ван Зеллер вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

На встрече было отмечено, что между нашими странами существуют хорошие политические связи, осуществляется активное сотрудничество в рамках международных организаций, в плоскости двусторонних отношений имеются широкие возможности для развития торгово-экономических, инвестиционных связей.

В ходе беседы были затронуты отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана со странами-членами структуры и другими европейскими институтами. На встрече была выражена уверенность в том, что в период деятельности посла Жайме Ван Зеллера наши отношения будут продолжать развиваться в позитивном русле.