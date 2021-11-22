Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нигерии в Азербайджане

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Нигерия в нашей стране Якубу Сантураки Сулеймана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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