Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Финляндской Республики в нашей стране Кирсти Нарине.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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