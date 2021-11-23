https://news.day.az/officialchronicle/1406985.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Филиппин в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Филиппин в Азербайджане
23 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Филиппины в нашей стране Марии Элены Алгабре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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