Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Чили в Азербайджане

23 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Чили Родриго Аркоса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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