Фархад Халилов награжден орденом "Эмек" первой степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 ноября подписал распоряжение о награждении орденом "Эмек" первой степени Фархада Гурбан оглу Халилова за продолжительную плодотворную деятельность в сфере развития и пропаганды азербайджанского изобразительного искусства, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.