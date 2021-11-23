https://news.day.az/officialchronicle/1407250.html Фархад Халилов награжден орденом "Эмек" первой степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Фархад Халилов награжден орденом "Эмек" первой степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 ноября подписал распоряжение о награждении орденом "Эмек" первой степени Фархада Гурбан оглу Халилова за продолжительную плодотворную деятельность в сфере развития и пропаганды азербайджанского изобразительного искусства, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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