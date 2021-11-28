Президент Ильхам Алиев принимает участие в XV саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде

28 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде начал работу XV Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы государств сфотографировались на память.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретил других гостей, прибывших в Туркменистан для участия в XV Саммите Организации экономического сотрудничества.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

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