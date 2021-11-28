https://news.day.az/officialchronicle/1409056.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в XV саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в XV саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде - ФОТО
28 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде начал работу XV Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Главы государств сфотографировались на память.
Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретил других гостей, прибывших в Туркменистан для участия в XV Саммите Организации экономического сотрудничества.
Главы государств и правительств сделали совместное фото.
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