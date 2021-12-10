https://news.day.az/officialchronicle/1414187.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях
10 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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