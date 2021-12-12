Сегодня - день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

12 декабря 2021 года исполняется 18 лет со дня смерти Общенационального Лидера Гейдара Алиева, человека, который является создателем современной азербайджанской государственности.

Думается, жизненный путь Гейдара Алиева может служить примером для многих, ведь этот великий человек сумел стать из рядового сотрудника органов безопасности вначале руководителем республики, затем одним из лидеров СССР, а далее главой независимой Азербайджанской Республики.

Именно гению Гейдару Алиеву обязан азербайджанский народ, потому что, став в 1993 году у руля государства, которое уже шло ко дну в пучине Карабахской и начавшейся Гражданской войны, он сумел не только вывести страну из глубочайшего внутриполитического кризиса, но и заложить основы будущей Победы Азербайджана в Отечественной Войне 2020 года.

Став сотрудником органов госбезопасности еще во время Великой Отечественной Войны в 1944 году, Гейдар Алиев сумел за короткое время стать одним из самых ведущих работников КГБ Азербайджанской ССР, участником и организатором многих контрразведывательных операций, гриф секретности с которых до сих пор не снят.

Пройдя путь от лейтенанта до полковника, заместителя председателя КГБ Азербайджанской ССР, в 1967 году Гейдар Алиев становится Председателем КГБ Азербайджана, получив звание генерал-майора. Впервые за долгое время на этот пост был назначен азербайджанец, представитель республики, а не присланный из Москвы из центрального аппарата "варяг".

Благодаря тому, что органы госбезопасности республики возглавлял Гейдар Алиев, тогда в Азербайджане удалось избежать политических репрессий, которые начали вновь набирать силу в СССР, после Пражской весны 1968 года.

Одной из заслуг Гейдара Алиева являлось его умение убедить руководство в Москве, что профилактические и разъяснительные меры, предпринимаемые КГБ Азербайджана более действенны, чем посадки диссидентов в психические больницы и тюрьмы, а также запреты на профессию.

Именно Гейдар Алиев в качестве Председателя КГБ, а в дальнейшем в качестве Первого Секретаря ЦК КП Азербайджана, не позволил проводить в республике кампанию антисемитизма, которая проводилась центральными властями из Москвы, объяснив это многонациональным характером населения Азербайджана и столицы города Баку, что позволило еврейскому населению спокойно жить и трудиться без всяких ограничений и запретов на профессию и образование.

Успешная деятельность Гейдара Алиева на посту председателя КГБ Азербайджанской ССР была высоко оценена в союзном центре и вот почему в 1969 году, когда темпы социально-экономического развития в Азербайджанской ССР стали отставать от общесоюзного уровня, Гейдар Алиев был рекомендован возглавить республиканскую партийную организацию и стал фактически руководителем республики.

Впервые за многие годы со времён смерти И.Сталина, руководитель республиканского органа госбезопасности был назначен первым секретарём ЦК союзной компартии, что противоречило неофициальному внутрипартийному кодексу, который старался держать кадровых представителей органов подальше от высшего эшелона власти. Ведь даже Председатель КГБ СССР Ю.Андропов был выходцем из ЦК КПСС, а не кадровым чекистом. Довольно редкий случай в истории СССР. Обычно представителей партийных органов направляли на работу в правоохранительные органы, а в случае с Гейдаром Алиевым случилось наоборот.

Став первым секретарём ЦК КПА, Гейдар Алиев с первых же дней развил активную работу по выводу республики из социально-экономического кризиса. За короткий период Азербайджанская ССР стала одним из главных в СССР производителей табака, хлопка, винограда, овощей и фруктов, параллельно с этим была развёрнута обширная программа по строительству новых промышленных предприятий, а также модернизации и развитию нефтегазовой отрасли, основы промышленного потенциала.

Под руководством Гейдара Алиева была развёрнута кампания по искоренению негативных явлений в общественно-политической жизни Азербайджанской ССР, которые создавали значительные препятствия развитию республики.

Гейдару Алиеву удалось добиться согласия на строительство в Баку уникальных, первых и единственных в СССР заводов по производству бытовых кондиционеров и глубоководных оснований, ставших источником значительных валютных и денежных поступлений в бюджет. Была проведена глубокая модернизация Ново-бакинского нефтеперерабатывающего завода, на котором было начато производство новых видов топлива, ставшего одним из крупнейших предприятий такого уровня в СССР.

Под руководством Гейдара Алиева были осуществлены значительные преобразования в нефте- и газодобывающей отрасли, которая стала затем основой экономики страны. Именно Гейдар Алиев стал инициатором проведения поисков новых месторождений на шельфе Каспийского моря, которые были обнаружены азербайджанскими нефтяниками и геологами, но в силу обстоятельств (ввиду необходимости значительных капиталовложений и новых технологий, чем проигрывали в то время более дебитным и, соответственно, дешевым месторождениям Западной Сибири) остались нетронутыми вплоть до 20 сентября 1994 года, когда был подписан Контракт Века, открывший новую эру в нефте- и газодобыче на Каспийском море.

За те годы, пока Гейдар Алиев был Первым секретарем ЦК КПА, в Баку с 1969 по 1982 год и других городах республики было построено большое количество новых общественных и административных зданий, включая ставшие шедевром архитектурного искусства того времени Дворец Улдуз, Дворец имени Ленина (ныне Гейдара Алиева), дворец Гюлистан, концертно-спортивный комплекс на Тбилисском проспекте и многие другие, а также введено в строй огромное количество новых жилых зданий в целях обеспечения населения новым жильем.

В республике были проведены многочисленные культурные мероприятия союзного уровня, а также впервые в истории Азербайджана мероприятия международного масштаба, такие как мероприятие по линии ЮНЕСКО по ковровому искусству, международного конгресса по астронавтике.

На гастроли в Баку приезжали самые известные звёзды советского искусства: Л.Зыкина, И.Кобзон, С.Рихтер, В.Дударова , И.Архипова, другие известные московские коллективы и исполнители. Азербайджан стал одним из центров культурной жизни СССР. Благодаря заботе и содействию Гейдара Алиева, многие выдающиеся деятели культуры Азербайджана стали Героями Социалистического Труда и Народными артистами, художниками и писателями СССР: Гара Гараев, Ниязи, Муслим Магомаев, Фикрет Амиров, Рашид Бейбутов, Зейнаб Ханларова, Мирза Ибрагимов, Сулейман Рустам, Расул Рза и многие другие. Впервые в истории республики высших званий и наград СССР удостоилось такое количество выходцев из Азербайджана.

Особо нужно отметить тот факт, что за то время, пока Гейдар Алиев руководил республикой, не было зафиксировано никаких националистических или ксенофобских проявлений по отношению к другим нациям и народностям приживающим в Азербайджане. Редкие акции тайного дашнакского националистического подполья спровоцировать какие-либо столкновения или волнения на этой почве строго пресекались компетентными республиканскими органами без вмешательства союзного центра.

По инициативе Гейдара Алиева в те годы стала активно проводиться политика выдвижения национальных азербайджанских кадров на партийные и государственные посты, использование азербайджанского языка в качестве государственного. В Конституцию Азербайджанской ССР 1978 года была внесена статья о государственном статусе азербайджанского языка, что было сделано лишь в нескольких союзных республиках. В целях создания условий для развития других наций и народностей республики, для их представителей были зарезервированы целевые места в республиканских ВУЗах, в которые они могли поступить практически без экзаменов.

Одновременно в Азербайджанской ССР были созданы все возможности для развития культуры, образования и языка других народов, издавались газеты и журналы, печатались книги, были открыты школы и профессиональные училища с преподаванием на национальных языках, театры и дома культуры.

Большое внимание Гейдар Алиев придавал продвижению национальных военных кадров, для этого ежегодно в военные ВУЗы СССР направлялись на учебу азербайджанские юноши, а также была открыта специальная школа имени комдива Джамшида Нахичеванского с начальным военным образованием, выпускники которой стали затем костяком национальной армии независимого Азербайджана. Хотя в это трудно поверить, но очевидно, что такое внимание Гейдара Алиева к военному образованию национальных кадров в то время носило присущее этому великому лидеру предвидение того, что рано или поздно у Азербайджана будет своя армия.

Все, что было сделано Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым для социально-экономического развития республики в годы руководства с 1969 по 1982 годы, стало основой экономического, культурного и образовательного потенциала будущего независимого Азербайджана.

Несмотря на то, что некоторые историки и политологи называют последние десятилетия существования СССР периодом застоя, можно смело сказать, что именно этот отрезок истории, когда Азербайджаном руководил Гейдар Алиев, стал периодом развития и расцвета республики, заложивший фундамент будущего независимого Азербайджана, который стал в настоящее время одним из самых динамично развивающихся государств мира.

Успехи Азербайджанской ССР в экономическом развитии были высоко отмечены союзным руководством, которое стало выделять значительные средства республике на строительство новых промышленных предприятий и развитие сельского хозяйства.

В 1976 году Гейдар Алиев был избран кандидатом в члены Политбюро, став фактически одним из членов коллективного руководства СССР. Стоит особо отметить роль Гейдара Алиева в деле развития связей республики с зарубежными странами. Ещё будучи сотрудником органов госбезопасности Гейдар Алиев активно участвовал в мероприятиях по обеспечению безопасности высокопоставленных зарубежных делегаций, посещавших Баку в ходе визитов в СССР: Президента Египта Гамаля Абдель Насера в 1958 году, Премьер-Министра Турции С.Демиреля в 1967 году и других.

Поэтому став руководителем республики Гейдар Алиев проявлял особый интерес к тому, чтобы Азербайджан посещало как можно больше зарубежных гостей, а также проведению различных мероприятий с участием иностранцев. За короткий срок Баку стал одним из главных центров СССР по обучению иностранных студентов из стран Азии, Африки, Латинской Америки. В ВУЗах республики получали образование тысячи студентов, среди которых был даже бывший Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, который получил специальность инженера - нефтяника, в одно время почти половину членов правительства Йемена составляли выпускники АЗИ.

По инициативе Гейдара Алиева Каспийское Высшее военно-морское училище стало главным центром подготовки офицеров-моряков из дружественных СССР стран в основном из Ливии, ГДР, Кубы, Ирака, Сирии, Йемена, Вьетнама и других.

Стараясь сделать Азербайджан более открытым для иностранцев, в результате усилий и растущего авторитета Гейдара Алиева в союзном центре, в Баку было открыто Генеральное Консульство Ирака, отделения посольств Кубы, Ливии, которые занимались работой со студентами из этих стран.

Неоднократно Гейдару Алиеву поручалось возглавлять партийно-правительственные делегации СССР, посещавшие зарубежные страны. Молодой энергичный руководитель союзной мусульманской республики сразу же привлёк внимание у зарубежных средств массовой информации, особенно у так называемых "голосов", которые посвящали ему даже целые передачи и анализы.

В отличии от других лидеров союзных республик, которые были выдвинуты в основном с партийной работы, фигура бывшего генерала госбезопасности вызывала огромный интерес на Западе, да и на мусульманском Востоке тоже. Несмотря на то, что союзные органы ревниво наблюдали за тем, чтобы связи Азербайджана с Турцией были как бы приглушены, Гейдару Алиеву удалось использовать своё влияние и добиться разрешения организовать гастроли Ниязи, Зейнаб Ханларовой, Рашида Бейбутова и других в Турции, параллельно в Баку были проведены концерты известной турецкой певицы Эмиль Саин, а также в рамках фестивального показа были организованы показы фильмов с участием звёзд турецкого кино Туркян Шорай, Сузен Аксу и других, которые обычно направлялись союзными органами в другие нетюркские республики.

Уже в начале 80-ых годов авторитет Гейдара Алиева на союзном уровне был непререкаемым. С ним советовались и главы других союзных республик и московские партийные бонзы, видя в нем одного из будущих лидеров Союза. Под руководством Гейдара Алиева Азербайджанская ССР стала одной из самых процветающих республик СССР, полностью обеспечивающая себя и не использующая дотаций из союзного бюджета.

Большие доходы бюджету Республики приносили виноградарство, хлопководство, табаководство и другие отрасли сельского хозяйства, что привело к тому, что увеличился уровень зарплат работников колхозов и совхозов. Наряду с этим благодаря строительству многочисленных промышленных предприятий, которые стали поставщиками уникального нефти и газодобывающего оборудования не только в СССР, но и за рубеж, в Республику стала поступать валюта, столь необходимая для развития новых областей экономики.

Таким образом приход к руководству Республики в 1969 году Гейдара Алиева послужил тому, что именно под его руководством был заложен фундамент будущей азербайджанской государственности. Когда СССР крепко стоял на ногах и никто не думал о его распаде, именно Гейдар Алиев, обладающий даром исторического предвидения, делал многое, создавая основу, которая в будущем послужила той подушкой безопасности, которая спасла экономику независимого Азербайджана в первые годы независимости во времена хаоса и политического безвластия.

Вспоминая сегодня Общенационального Лидера Гейдара Алиева, наряду с его беспримерным подвигом по спасению Азербайджана от уничтожения в тяжелые 90-ые годы и его деятельности по созданию современной азербайджанской государственности, нужно также помнить о том вкладе, который он внёс во времена руководства Республикой в составе СССР, создав тогда процветающий Азербайджан, где были созданы все условия для развития национальной культуры и языка, несмотря на сопротивление и скрытую зависть некоторых кругов союзного центра.

Многое из того, чем сегодня гордится Независимый Азербайджан является детищем того неимоверного труда, который приложил Гейдар Алиев, Президент Азербайджана, Общенациональный Лидер и просто великий патриот своей Родины, который сделал все, чтобы сегодня мы жили в своей стране и гордились успехами и победами, к которым нас ведёт Президент Азербайджана Ильхам Алиев, под руководством которого была достигнута наша великая Победа, освобождены оккупированные территории и водружён азербайджанский флаг над Шушой - жемчужиной Карабаха!