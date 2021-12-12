Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева

Прошло 18 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

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