https://news.day.az/officialchronicle/1414605.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева
Прошло 18 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре