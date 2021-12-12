Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает  Day.Az, в публикации говорится:

"Великий Человек, вечно живущий в наших сердцах!"