https://news.day.az/officialchronicle/1414616.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Великий Человек, вечно живущий в наших сердцах!"
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