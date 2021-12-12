Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az.

Новость обновляется