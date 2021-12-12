https://news.day.az/officialchronicle/1414620.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az.
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