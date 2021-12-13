Президенту Ильхаму Алиеву преподнесены форма ФК "Карабах" и мяч с автографами футболистов

13 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба "Карабах", вышедшего в плей-офф Лиги конференций УЕФА,  передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президенту Ильхаму Алиеву были преподнесены форма футбольного клуба "Карабаха" и мяч с автографами футболистов.

На форме под номером десять, преподнесенной Президенту Ильхаму Алиеву, написаны имя и фамилия Президента Азербайджана.