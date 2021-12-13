https://news.day.az/officialchronicle/1415023.html Президенту Ильхаму Алиеву преподнесены форма ФК "Карабах" и мяч с автографами футболистов - ФОТО
Президенту Ильхаму Алиеву преподнесены форма ФК "Карабах" и мяч с автографами футболистов - ФОТО
13 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба "Карабах", вышедшего в плей-офф Лиги конференций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президенту Ильхаму Алиеву были преподнесены форма футбольного клуба "Карабаха" и мяч с автографами футболистов.
На форме под номером десять, преподнесенной Президенту Ильхаму Алиеву, написаны имя и фамилия Президента Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре