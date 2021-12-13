https://news.day.az/officialchronicle/1415064.html Президент Ильхам Алиев: Настанет день, когда "Карабах" будет проводить домашние игры в Агдаме
Президент Ильхам Алиев: Настанет день, когда "Карабах" будет проводить домашние игры в Агдаме
Настанет день, когда "Карабах" будет проводить домашние игры в Агдаме.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря, принимая членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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