Президент Ильхам Алиев: Настанет день, когда "Карабах" будет проводить домашние игры в Агдаме

Настанет день, когда "Карабах" будет проводить домашние игры в Агдаме.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря, принимая членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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